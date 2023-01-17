Корнеев Иван
Место рождения
Дата рождения03.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1895
Отец: Корнеев Федор
Мать: Корнеева Варвара
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.56
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Корнеева Серафима
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
21.05.1916
Сын: Корнеев Константин
Мать ребёнка: Корнеева Серафима
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Серафима
Смерть
Неизвестно