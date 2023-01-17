Корнеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Иван

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1895

Отец: Корнеев Федор

Мать: Корнеева Варвара

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.56
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Корнеева Серафима

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Корнеев Константин

Мать ребёнка: Корнеева Серафима

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Серафима

Смерть
Неизвестно
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