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Кузнецов Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1938

Дата смерти

20.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1938

Отец: Кузнецов Василий Митрофанович

Мать: Кузнецова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1962

Сын: Кузнецов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Алексеевна

Николаев
Смерть
20.04.2017
Черемискино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
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