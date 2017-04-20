Кузнецов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1938
Дата смерти20.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1938
Рождение ребёнка
10.01.1962
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Алексеевна
Николаев
Смерть
20.04.2017
Черемискино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область