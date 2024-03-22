Бричев Тимофей Иосифович (Осипович)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
26.06.1903
Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна
Безопасное, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бричев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бричев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна
Смерть
Неизвестно