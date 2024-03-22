Бричев Тимофей Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бричев Тимофей Иосифович (Осипович)

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Место рождения

Баракова, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Баракова, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1903

Сын: Бричев Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна

Безопасное, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бричев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бричев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Агриппина Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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