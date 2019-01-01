село Безопасное, село Безопасное, Труновский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Безопасное

Труновский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
143Село Безопасное.при рр. Терновке, Ташле и Большом Егорлыке; на почтовом тракте из Ставрополя в Ростов на Дону.69½99235053337великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1, народное штатное училище 1, хлебн. общес. магазинов 2, маслобоень 2, питейных домов 19, трактир 1, оптовых складов спирта 3, лавок 11. Еженедельный базар по по Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Безопасненская волость
село Безопасное
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд
село Безопасное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Труновский район
116281Безопасноесело45°39'41°57'L-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Труновский муниципальный район, Сельское поселение Безопасненский сельсовет
7654402101с Безопасное#Н/Д
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