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Параскева Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

04.12.1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Никита Кононов

Отец ребёнка: Конон Алексеев

Бракосочетание
До 1785

Муж: Конон Алексеев

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
04.12.1804 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
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