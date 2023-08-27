Параскева Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти04.12.1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Никита Кононов
Отец ребёнка: Конон Алексеев
Бракосочетание
До 1785
Муж: Конон Алексеев
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Смерть
04.12.1804 ст.
От старости.