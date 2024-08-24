Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Параскева Родионова
Отец ребёнка: Родион Мелентьев
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Стефанида Родионова
Отец ребёнка: Родион Мелентьев
Бракосочетание
До 1739
Муж: Родион Мелентьев
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 45 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 49 лет.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 54 года.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 67 лет.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 62 года.
Смерть
Неизвестно