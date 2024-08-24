Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Параскева Родионова

Отец ребёнка: Родион Мелентьев

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Стефанида Родионова

Отец ребёнка: Родион Мелентьев

Бракосочетание
До 1739

Муж: Родион Мелентьев

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 45 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 49 лет.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 54 года.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 67 лет.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 62 года.
Смерть
Неизвестно

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