Попов Иоанн Савельевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1887 ст.
Дата смерти01.10.1887 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
26.09.1887 ст.
Отец: Попов Савелий Павлович
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 602, стр. 98 Род. 26 сентября , кр. 27 сентября Иоанн Илецкий мещанин Савелий Павлов Попов и законная жена его Феодосия Игнатьева, оба православные. Восприемники:... Показать все
Смерть
01.10.1887 ст.
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 602, стр. 234 Умер 1 октября, погребен 3 октября Илецкого мещанина Саввы Павлова Попова сын Иоанн Возраст 6 дней (так указанно в метрической книге) Причина смерти м... Показать все