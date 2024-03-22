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Попов Иоанн Савельевич

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Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

26.09.1887 ст.

Дата смерти

01.10.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1887 ст.

Отец: Попов Савелий Павлович

Мать: Попова Феодосия Игнатьева

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 602, стр. 98 Род. 26 сентября , кр. 27 сентября Иоанн Илецкий мещанин Савелий Павлов Попов и законная жена его Феодосия Игнатьева, оба православные. Восприемники:... Показать все
Смерть
01.10.1887 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 602, стр. 234 Умер 1 октября, погребен 3 октября Илецкого мещанина Саввы Павлова Попова сын Иоанн Возраст 6 дней (так указанно в метрической книге) Причина смерти м... Показать все
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