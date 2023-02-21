Мокиевская Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1707
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1639
Отец ребёнка: Мазепа Адам Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазепа Адам Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазепа Александра Степановна
Отец ребёнка: Мазепа Адам Стефан
Смерть
1707