Мокиевская Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокиевская Марина Ивановна

Мокиевская Марина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1707

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1595 и 1600 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1639

Сын: Мазепа Иван Степанович

Отец ребёнка: Мазепа Адам Стефан

Мазепинцы, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазепа Адам Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазепа Александра Степановна

Отец ребёнка: Мазепа Адам Стефан

Мазепинцы, Київська область
Смерть
1707
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close