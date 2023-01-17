Мазепа Адам Стефан
Место рождения
Дата рожденияМежду 1595 и 1600
Дата смерти1665
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1595 и 1600
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1639
Мать ребёнка: Мокиевская Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазепа Александра Степановна
Мать ребёнка: Мокиевская Марина Ивановна
Смерть
1665