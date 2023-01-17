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Мазепа Адам Стефан

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Место рождения

Мазепинцы, Київська область

Дата рождения

Между 1595 и 1600

Дата смерти

1665

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1595 и 1600

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазепинцы, Київська область
Рождение ребёнка
20.03.1639

Сын: Мазепа Иван Степанович

Мать ребёнка: Мокиевская Марина Ивановна

Мазепинцы, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокиевская Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазепа Александра Степановна

Мать ребёнка: Мокиевская Марина Ивановна

Мазепинцы, Київська область
Смерть
1665
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