Рубцов Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Рубцов Иосиф Васильевич
Мать: Рубцова Елена Агафоновна
Бракосочетание
09.11.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Рубцова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1903
Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Григорьевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно