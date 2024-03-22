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Рубцов Василий Осипович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рубцов Иосиф Васильевич

Мать: Рубцова Елена Агафоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Рубцова Евдокия Григорьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Рубцова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Рубцов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Рубцова Евдокия Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно
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