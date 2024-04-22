Рубцов Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1842
Отец: Рубцов Василий Васильевич
Мать: Рубцова Ирина Семеновна
Бракосочетание
23.01.1861
Жена: Рубцова Елена Агафоновна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1862
Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Рубцов Осип Осипович
Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна
Рождение ребёнка
26.10.1875
Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна
Смерть
Неизвестно