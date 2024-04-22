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Рубцов Осип Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.03.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1842

Отец: Рубцов Василий Васильевич

Мать: Рубцова Ирина Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.01.1861

Жена: Рубцова Елена Агафоновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1862

Сын: Рубцов Григорий Осипович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Рубцов Осип Осипович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1875

Сын: Рубцов Демьян Осипович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рубцов Василий Осипович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Агафоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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