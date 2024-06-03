Рубцова (Кузнецова) Евдокия Григорьевна
Место рождениясело Толстопятово, Окуневской волости, Челябинского уезда, Оренбургской волости
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кузнецов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Рубцова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Рубцов Василий Осипович
Рождение ребёнка
21.11.1903
Отец ребёнка: Рубцов Василий Осипович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
23.10.1905
Отец ребёнка: Рубцов Василий Осипович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно