Рубцова (Кузнецова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Кузнецова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

село Толстопятово, Окуневской волости, Челябинского уезда, Оренбургской волости

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кузнецов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Рубцов Василий Осипович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Рубцова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Рубцов Василий Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Рубцов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
23.10.1905

Сын: Рубцов Дмитрий Васильеич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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