Ивзан Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1883
Дата смерти04.12.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1883
Отец: Ивзан Иван Осипович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ивзан Александр Александрович
Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.10.1918
Дочь: Сазонова Елена Александровна
Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.10.1918
Дочь: Ивзан Софья (София) Александровна
Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна
Рождение ребёнка
30.07.1923
Дочь: Эмилия Александровна
Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зиниада Александровна
Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивзан Эмилия Матвеевна
Смерть
04.12.1941