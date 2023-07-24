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Ивзан Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1883

Дата смерти

04.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1883

Отец: Ивзан Иван Осипович

Мать: Ивзан Екатерина Августовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ивзан Александр Александрович

Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна

Рождение ребёнка
05.10.1918

Дочь: Сазонова Елена Александровна

Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.10.1918

Дочь: Ивзан Софья (София) Александровна

Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.07.1923

Дочь: Эмилия Александровна

Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зиниада Александровна

Мать ребёнка: Ивзан Эмилия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивзан Эмилия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
04.12.1941
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