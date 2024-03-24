Ивзан (Олликайнен) Эмилия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1956
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ивзан Александр Александрович
Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1918
Дочь: Сазонова (Ивзан) Елена Александровна
Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1918
Дочь: Ивзан Софья (София) Александровна
Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1923
Дочь: (Ивзан) Эмилия Александровна
Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Ивзан) Зиниада Александровна
Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович
Смерть
1956