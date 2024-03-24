Ивзан (Олликайнен) Эмилия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвзан (Олликайнен) Эмилия Матвеевна

Ивзан (Олликайнен) Эмилия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Олликайнен Матвей

Мать: Олликайнен (Иогансен) Гильда (Hilde)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивзан Александр Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ивзан Александр Александрович

Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1918

Дочь: Сазонова (Ивзан) Елена Александровна

Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.10.1918

Дочь: Ивзан Софья (София) Александровна

Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.07.1923

Дочь: (Ивзан) Эмилия Александровна

Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Ивзан) Зиниада Александровна

Отец ребёнка: Ивзан Александр Иванович

Смерть
1956

Мы используем куки для улучшения работы сайта.