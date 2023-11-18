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Алексеев василий алексеевич
Алексеев василий алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Мужской
Отец
Алексеев алексей феодорович
1881 г.р.
Мать
Алексеева Зиновия Тимофеевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Алексеев алексей феодорович
Мать:
Алексеева Зиновия Тимофеевна
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