Алексеев алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Алексеев александр алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева 1

Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев арсентий алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев василий алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев антон алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева полина алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева 1

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