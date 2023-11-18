Алексеев алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Алексеев александр алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева 1
Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев арсентий алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев василий алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев антон алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева полина алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева 1