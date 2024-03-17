Алексеева Зиновия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Зиновия Тимофеевна

Алексеева Зиновия Тимофеевна

Место рождения

Буртасы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: тимофей венедиктов

Мать: варвара григорьевна

Буртасы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Алексеева поликсения алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович

Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1907

Сын: Алексеев арсентий алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович

Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1910

Сын: Алексеев александр алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович

Степное Яниково, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1914

Сын: Алексеев антон алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Алексеев василий алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.