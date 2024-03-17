Алексеева Зиновия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: тимофей венедиктов
Мать: варвара григорьевна
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Алексеева поликсения алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович
Рождение ребёнка
19.10.1907
Сын: Алексеев арсентий алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович
Рождение ребёнка
11.11.1910
Сын: Алексеев александр алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Алексеев антон алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Алексеев василий алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев алексей феодорович