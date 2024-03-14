Белокур (Могиленко) Васса (Василиса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур (Могиленко) Васса (Василиса) Ивановна

Белокур (Могиленко) Васса (Василиса) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.

Дочь: Самотой Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.

Дочь: Скорик Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.05.1894 ст.

Сын: Белокур Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.

Сын: Белокур Никита Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-3?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.08.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Михайловна Могиленко
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.

Сын: Белокур Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Z-5?i=631&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.

Сын: Белокур Иван Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.05.1907 ст.

Сын: Белокур Иван Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ38?i=795&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close