Белокур (Могиленко) Васса (Василиса) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.
Дочь: Самотой Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.
Дочь: Скорик Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович
Рождение ребёнка
07.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.
Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-3?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.08.1901 ст.
Васса Михайловна Могиленко
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Z-5?i=631&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Белокур Иван Захарович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ38?i=795&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно