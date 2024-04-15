Скорик (Белокур) Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорик (Белокур) Феврония Ивановна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

26.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891 ст.

Отец: Белокур Иван Захарович

Мать: Белокур Васса (Василиса) Ивановна

Николаевка, Сумська область
Крещение
27.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: Скорик Нестор Сергеевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS2G-4?cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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