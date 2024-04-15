Скорик (Белокур) Феврония Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891 ст.
Крещение
27.06.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS2G-4?cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно