Скорик Нестор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Жена: Скорик Феврония Ивановна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS2G-4?cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно