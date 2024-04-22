Белокур Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Иван Иванович

Белокур Иван Иванович

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

18.10.1905 ст.

Дата смерти

18.05.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1905 ст.

Отец: Белокур Иван Захарович

Мать: Белокур Васса (Василиса) Ивановна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.10.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.05.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDY7?i=119&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.05.1906 ст.
на приходском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close