Белокур Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.10.1905 ст.
Дата смерти18.05.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1905 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.10.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.05.1906 ст.
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDY7?i=119&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.05.1906 ст.
на приходском кладбище