Думнова Валентина (Левтушка) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1914
Дата смерти11.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914
Рождение ребёнка
09.01.1935
Рождение ребёнка
22.09.1938
Рождение ребёнка
18.08.1941
Рождение ребёнка
19.11.1951
Рождение ребёнка
19.01.1953
Рождение ребёнка
23.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область