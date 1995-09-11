Думнова Валентина (Левтушка) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова Валентина (Левтушка) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1914

Дата смерти

11.09.1995

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914

Отец: Телелюев Василий Степанович

Мать: Телелюева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
09.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
18.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
23.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Александр Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Александр Кондратьевич

Смерть
11.09.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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