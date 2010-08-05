Мельникова (Костина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Костина) Александра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1935

Дата смерти

05.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
20.02.1935

Отец: Костин Фёдор

Мать: Костина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Дмитрий Васильевич

Смерть
05.08.2010
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