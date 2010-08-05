Мельникова (Костина) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1935
Дата смерти05.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1935
Отец: Костин Фёдор
Рождение ребёнка
25.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2010