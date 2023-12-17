Костин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1935

Дочь: Мельникова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Костина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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