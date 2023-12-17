Костин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1935
Дочь: Мельникова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Костина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно