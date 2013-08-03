Мельников Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Дмитрий Васильевич

Мельников Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1928

Дата смерти

03.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1928

Отец: Мельников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Александра Фёдоровна

Смерть
03.08.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close