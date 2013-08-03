Мельников Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1928
Дата смерти03.08.2013
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1928
Отец: Мельников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2013