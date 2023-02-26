Нинкина Ефросинья Калистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нинкина Ефросинья Калистратова

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Место рождения

д.Маховичи Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

д.Маховичи Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Нинкин Тарасий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Агрипина Тарасова

Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1896

Дочь: Елена Тарасова

Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Нинкин Яков Тарасов

Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Нинкин Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1902

Сын: Нинкин Павел Тарасов

Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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