Нинкина Ефросинья Калистратова
Место рожденияд.Маховичи Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Агрипина Тарасова
Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1896
Дочь: Елена Тарасова
Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов
Рождение ребёнка
10.10.1897
Сын: Нинкин Яков Тарасов
Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1899
Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов
Рождение ребёнка
19.12.1902
Сын: Нинкин Павел Тарасов
Отец ребёнка: Нинкин Тарасий Иванов
Смерть
Неизвестно