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Нинкин Тарасий Иванов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1872

Отец: Иван Андреев

Мать: Евдокия Егорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Нинкина Ефросинья Калистратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Агрипина Тарасова

Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1896

Дочь: Елена Тарасова

Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Нинкин Яков Тарасов

Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Нинкин Михаил Тарасович

Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1902

Сын: Нинкин Павел Тарасов

Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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