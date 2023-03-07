Нинкин Тарасий Иванов
Место рождения
Дата рождения21.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1872
Отец: Иван Андреев
Мать: Евдокия Егорова
Бракосочетание
27.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Агрипина Тарасова
Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова
Рождение ребёнка
09.05.1896
Дочь: Елена Тарасова
Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова
Рождение ребёнка
10.10.1897
Сын: Нинкин Яков Тарасов
Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова
Рождение ребёнка
05.11.1899
Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова
Рождение ребёнка
19.12.1902
Сын: Нинкин Павел Тарасов
Мать ребёнка: Нинкина Ефросинья Калистратова
Смерть
Неизвестно