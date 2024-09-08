Ля По Сан Жанна Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1970
Отец: Ля По Сан Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лбов Виктор Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.11.2000
Рождение ребёнка
12.07.2002
Отец ребёнка: Киселев Денис Николаевич
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.2011
Дочь: Ля По Сан Софи Денисовна
Отец ребёнка: Киселев Денис Николаевич
Пермь, Пермский, Пермский край