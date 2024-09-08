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Ля По Сан Жанна Викторовна

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

21.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1970

Отец: Ля По Сан Виктор

Мать: Ля По Сан Любовь Генадьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лбов Эдуард Викторович

Отец ребёнка: Лбов Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лбов Виктор Викторович

Бракосочетание
21.11.2000

Муж: Киселев Денис Николаевич

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.2002

Сын: Киселев Макар Денисович

Отец ребёнка: Киселев Денис Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.2011

Дочь: Ля По Сан Софи Денисовна

Отец ребёнка: Киселев Денис Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край

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