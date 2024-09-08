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Киселев Денис Николаевич

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

16.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1971

Отец: Киселев Николай Николаевич

Мать: Киселева Надежда Степановна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1990

Сын: Киселев Кирилл Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
21.11.2000

Жена: Ля По Сан Жанна Викторовна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.2002

Сын: Киселев Макар Денисович

Мать ребёнка: Ля По Сан Жанна Викторовна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.2011

Дочь: Ля По Сан Софи Денисовна

Мать ребёнка: Ля По Сан Жанна Викторовна

Пермь, Пермский, Пермский край

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