Киселев Денис Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1990
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.11.2000
Рождение ребёнка
12.07.2002
Мать ребёнка: Ля По Сан Жанна Викторовна
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.2011
Дочь: Ля По Сан Софи Денисовна
Мать ребёнка: Ля По Сан Жанна Викторовна
Пермь, Пермский, Пермский край