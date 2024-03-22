Самарова (Рыбальченко) Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарова (Рыбальченко) Ольга Валерьевна

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

19.10.1987

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1987

Отец: Рыбальченко Валерий

Мать: Рыбальченко Галина Германовна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самаров Константин

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.07.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самаров Константин

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самаров Константин

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