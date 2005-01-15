Рыбальченко Валерий
Место рожденияг.Андижан Узбекистан
Дата рождения01.07.1959
Дата смерти15.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Андижан Узбекистан
Бракосочетание
1981
Жена: Рыбальченко Галина
Рождение ребёнка
23.05.1982
Мать ребёнка: Рыбальченко Галина
г.Андижан Узбекистан
Рождение ребёнка
19.10.1987
Дочь: Самарова Ольга
Мать ребёнка: Рыбальченко Галина
Развод
Неизвестно
Жена: Рыбальченко Галина
Смерть
15.01.2005
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно