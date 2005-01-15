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Рыбальченко Валерий

Место рождения

г.Андижан Узбекистан

Дата рождения

01.07.1959

Дата смерти

15.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Андижан Узбекистан
Бракосочетание
1981

Жена: Рыбальченко Галина

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.05.1982

Сын: Рыбальченко Александр

Мать ребёнка: Рыбальченко Галина

г.Андижан Узбекистан
Рождение ребёнка
19.10.1987

Дочь: Самарова Ольга

Мать ребёнка: Рыбальченко Галина

Канск, город Канск, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Жена: Рыбальченко Галина

Смерть
15.01.2005
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край