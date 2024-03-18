Тетерина (Михеева) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Михеева) Матрона Григорьевна

Место рождения

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Михеев Григорий Матвеевич

Мать: Михеева Ксения Симеоновна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Прохор Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Кушнур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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