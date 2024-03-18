Тетерина (Михеева) Матрона Григорьевна
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кушнур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно