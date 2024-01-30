Михеева Ксения Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тетерина Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Михеев Григорий Матвеевич
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1858
Сын: Михеев Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Михеев Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно