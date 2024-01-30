Михеева Ксения Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Ксения Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тетерина Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Михеев Григорий Матвеевич

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1858

Сын: Михеев Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Михеев Григорий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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