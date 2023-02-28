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Героев Григорий

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Место рождения

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

С 1932 по 1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Героев Андриян Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1906

Сын: Героев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Героев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
С 1932 по 1943
Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
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