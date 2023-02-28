Героев Григорий
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиС 1932 по 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Героев Андриян Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Героев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1932 по 1943