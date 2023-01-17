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Героев Андриян Андрей Григорьевич

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Место рождения

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Героев Григорий

Мать: не указана

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Осуждение
29.03.1930
Осудивший орган: тройка при ПП ОГПУ в ЛВО, Обвинение: как социально-опасный элемент, Приговор: 3 года л/с, Дата реабилитации: 25 декабря 1995 г.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Героев Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Героева Пелагея Ларионовна

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1933

Сын: Героев Герман Андреевич

Мать ребёнка: Героева Пелагея Ларионовна

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Героева Пелагея Ларионовна

Смерть
До 1941
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