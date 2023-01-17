Героев Андриян Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Героев Григорий
Мать: не указана
Осуждение
29.03.1930
Осудивший орган: тройка при ПП ОГПУ в ЛВО, Обвинение: как социально-опасный элемент, Приговор: 3 года л/с, Дата реабилитации: 25 декабря 1995 г.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Героев Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Героева Пелагея Ларионовна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Героева Пелагея Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1941