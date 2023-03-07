Шабуров Фотий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.08.1819
Дата смерти16.07.1861
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1819
Отец: Шабуров Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.07.1840
Дочь: Шарапова Мария Фотиевна
Мать ребёнка: Шабурова Ирина Нестеровна
поч. Верхнего Ключа
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шабуров Петр Фотиев
Мать ребёнка: Шабурова Ирина Нестеровна
Смерть
16.07.1861
Причина смерти: От чреземрного потребления вина