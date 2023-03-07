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Шабуров Фотий Иванович

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Место рождения

Ключа верхнего, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.08.1819

Дата смерти

16.07.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1819

Отец: Шабуров Иван Семенович

Мать: Шабурова Евдокия Яковлевна

Ключа верхнего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1840

Дочь: Шарапова Мария Фотиевна

Мать ребёнка: Шабурова Ирина Нестеровна

поч. Верхнего Ключа
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шабуров Петр Фотиев

Мать ребёнка: Шабурова Ирина Нестеровна

Смерть
16.07.1861
Причина смерти: От чреземрного потребления вина
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