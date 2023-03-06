Шабуров Петр Фотиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шабуров Фотий Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Шабурова Евдокия Пантелеева
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шабуров Григорий Петрович
Мать ребёнка: Шабурова Евдокия Пантелеева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Шабурова Евдокия Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно