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Шабуров Петр Фотиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шабуров Фотий Иванович

Мать: Шабурова Ирина Нестеровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Шабурова Евдокия Пантелеева

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шабуров Григорий Петрович

Мать ребёнка: Шабурова Евдокия Пантелеева

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Шабурова Евдокия Пантелеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабурова Евдокия Пантелеева

Смерть
Неизвестно
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