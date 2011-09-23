Школьников Лазарь Израильевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1939
Дата смерти23.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1960
Рождение ребёнка
15.03.1964
Дочь: Шагеева (Школьникова) Надежда Лазаревна
Мать ребёнка: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1972
Сын: Школьников Олег Лазаревич
Мать ребёнка: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна
Смерть
23.09.2011