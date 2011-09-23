Школьников Лазарь Израильевич 03.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Школьников Лазарь Израильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.06.1939

Дата смерти

23.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939

Отец: Школьников Израиль Анцелович

Мать: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1960

Дочь: Дубровская (Школьникова) Ирина Лазаревна

Мать ребёнка: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
15.03.1964

Дочь: Шагеева (Школьникова) Надежда Лазаревна

Мать ребёнка: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1972

Сын: Школьников Олег Лазаревич

Мать ребёнка: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна

Смерть
23.09.2011

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