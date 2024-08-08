Школьников Израиль Анцелович 15.05.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Школьников Израиль Анцелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1899

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.03.1925

Жена: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Школьников Анцель Израильевич

Мать ребёнка: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна

Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Чумакова (Школьникова) Мария Израильевна

Мать ребёнка: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна

Рождение ребёнка
03.06.1939

Сын: Школьников Лазарь Израильевич

Мать ребёнка: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.07.1942

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