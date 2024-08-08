Школьников Израиль Анцелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1899
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.03.1925
Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1926
Сын: Школьников Анцель Израильевич
Мать ребёнка: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Чумакова (Школьникова) Мария Израильевна
Мать ребёнка: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна
Рождение ребёнка
03.06.1939
Сын: Школьников Лазарь Израильевич
Мать ребёнка: Школьникова (Шапиро) Елизавета Лазаревна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.07.1942