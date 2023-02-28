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Рафиков Габидулла Рафик улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Рафик

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Габидуллин Абдулбасыйр Габидулла улы

Мать ребёнка: Баширова Габида Башир кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Габидуллина Хасиля Габидулла кызы

Мать ребёнка: Баширова Габида Башир кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Габидуллин Абдулкаюм Габидулла улы

Мать ребёнка: Баширова Габида Башир кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баширова Габида Башир кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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