Рафиков Габидулла Рафик улы
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Рафик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Габидуллин Абдулбасыйр Габидулла улы
Мать ребёнка: Баширова Габида Башир кызы
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Габидуллина Хасиля Габидулла кызы
Мать ребёнка: Баширова Габида Башир кызы
Рождение ребёнка
1812
Сын: Габидуллин Абдулкаюм Габидулла улы
Мать ребёнка: Баширова Габида Башир кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно