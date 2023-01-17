Баширова Габида Башир кызы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Габидуллин Абдулбасыйр Габидулла улы
Отец ребёнка: Рафиков Габидулла Рафик улы
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Габидуллина Хасиля Габидулла кызы
Отец ребёнка: Рафиков Габидулла Рафик улы
Рождение ребёнка
1812
Сын: Габидуллин Абдулкаюм Габидулла улы
Отец ребёнка: Рафиков Габидулла Рафик улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно