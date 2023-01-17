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Баширова Габида Башир кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Габидуллин Абдулбасыйр Габидулла улы

Отец ребёнка: Рафиков Габидулла Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Габидуллина Хасиля Габидулла кызы

Отец ребёнка: Рафиков Габидулла Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Габидуллин Абдулкаюм Габидулла улы

Отец ребёнка: Рафиков Габидулла Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рафиков Габидулла Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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