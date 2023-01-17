Габидуллина Хасиля Габидулла кызы
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
25.11.1846
Муж: не указан
25 ноября 1846 года указной мулла Абдунасир Мехди улы и указной мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершили никах: Габидулла Рафик кызы Хасиля 40 и Мухаммаджан Гумар улы 30. Ее представлял отец, свид... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно