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Габидуллина Хасиля Габидулла кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Рафиков Габидулла Рафик улы

Мать: Баширова Габида Башир кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.11.1846

Муж: не указан

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
25 ноября 1846 года указной мулла Абдунасир Мехди улы и указной мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершили никах: Габидулла Рафик кызы Хасиля 40 и Мухаммаджан Гумар улы 30. Ее представлял отец, свид... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гумеров Мухаметзян Гумер улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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