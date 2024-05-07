Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19

Дочь: Кулагина Жамиля Ахатовна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович

Рождение
29.12.1926

Отец: Багдеев Хуснутдин

Мать: Багдеева Хатима

Рождение ребёнка
22.08.1967

Дочь: Новикова Сания Ахатовна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович

Большие Ключищи, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Ирфан Ахатович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залалова Наиля Ахатовна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Шамиль Ахатович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Жамиль Ахатович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович

Смерть
Неизвестно
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