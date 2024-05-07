Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19
Дочь: Кулагина Жамиля Ахатовна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович
Рождение
29.12.1926
Отец: Багдеев Хуснутдин
Мать: Багдеева Хатима
Рождение ребёнка
22.08.1967
Дочь: Новикова Сания Ахатовна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович
Большие Ключищи, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Ирфан Ахатович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залалова Наиля Ахатовна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Шамиль Ахатович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Жамиль Ахатович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Ахат Зартдинович
Смерть
Неизвестно