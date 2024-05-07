Фахрутдинов Жамиль Ахатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Радик Жамилевич
Мать ребёнка: Факрутдинова Раися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Ринат Жамилевич
Мать ребёнка: Факрутдинова Раися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Факрутдинова Раися
Смерть
Неизвестно