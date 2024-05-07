Фахрутдинов Ахат Зартдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Ахат Зартдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19

Дочь: Кулагина Жамиля Ахатовна

Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна

Рождение
06.05.1925

Отец: Фахрутдинов Зартдин

Мать: Фахрутдинова Хадича

Рождение ребёнка
22.08.1967

Дочь: Новикова Сания Ахатовна

Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна

Большие Ключищи, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Ирфан Ахатович

Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залалова Наиля Ахатовна

Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Шамиль Ахатович

Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Жамиль Ахатович

Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна

Смерть
Неизвестно
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