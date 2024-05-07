Фахрутдинов Ахат Зартдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19
Дочь: Кулагина Жамиля Ахатовна
Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна
Рождение
06.05.1925
Отец: Фахрутдинов Зартдин
Мать: Фахрутдинова Хадича
Рождение ребёнка
22.08.1967
Дочь: Новикова Сания Ахатовна
Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна
Большие Ключищи, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Ирфан Ахатович
Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залалова Наиля Ахатовна
Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Шамиль Ахатович
Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Жамиль Ахатович
Мать ребёнка: Фахрутдинова Шамсебану Хуснутдиновна
Смерть
Неизвестно