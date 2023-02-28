Семибратов Семён Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемибратов Семён Тимофеевич

Семибратов Семён Тимофеевич

avatar

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

02.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1852

Отец: Семибратов Тимофей Ильич

Мать: Семибратова Варвара Тимофеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1873 ст.

Жена: Семибратова Параскева Михайловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Тимофея Ильина Семибратова сын Семён Тимофеевич (19 лет) Михаила Александрова Шачнева дочь Параскева Михайловна (18 лет) Свидетели: Пётр Тимофеевич Семибратов Михей Корнеев Семибратов Пётр Ильич Семиб... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1886

Дочь: Семибратова Агафья Семёновна

Мать ребёнка: Семибратова Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close