Семибратов Семён Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1852
Бракосочетание
10.11.1873 ст.
Тимофея Ильина Семибратова сын Семён Тимофеевич (19 лет) Михаила Александрова Шачнева дочь Параскева Михайловна (18 лет) Свидетели: Пётр Тимофеевич Семибратов Михей Корнеев Семибратов Пётр Ильич Семиб... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1886
Дочь: Семибратова Агафья Семёновна
Мать ребёнка: Семибратова Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно