Семибратова (Шачнева) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1873 ст.
Тимофея Ильина Семибратова сын Семён Тимофеевич (19 лет) Михаила Александрова Шачнева дочь Параскева Михайловна (18 лет) Свидетели: Пётр Тимофеевич Семибратов Михей Корнеев Семибратов Пётр Ильич Семиб... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1886
Дочь: Семибратова Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Семибратов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.02.1886 ст.
Дочь: Семибратова Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Семибратов Семён Тимофеевич
Смерть
Неизвестно