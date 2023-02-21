Семибратова (Шачнева) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова (Шачнева) Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1873 ст.

Муж: Семибратов Семён Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Тимофея Ильина Семибратова сын Семён Тимофеевич (19 лет) Михаила Александрова Шачнева дочь Параскева Михайловна (18 лет) Свидетели: Пётр Тимофеевич Семибратов Михей Корнеев Семибратов Пётр Ильич Семиб... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1886

Дочь: Семибратова Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Семибратов Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.02.1886 ст.

Дочь: Семибратова Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Семибратов Семён Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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