Семибратов Семён Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратов Семён Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семибратов Тимофей Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1886 ст.

Дочь: Семибратова Агафья Семёновна

Мать ребёнка: Семибратова Параскева Михайловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семибратова Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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