Семибратов Семён Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семибратов Тимофей Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1886 ст.
Дочь: Семибратова Агафья Семёновна
Мать ребёнка: Семибратова Параскева Михайловна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно