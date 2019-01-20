Носик (Колода) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носик (Колода) Валентина Ивановна

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Место рождения

Ачаир, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

03.08.1939

Дата смерти

20.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1939

Отец: не указан

Мать: Колода Дарья Степановна

Ачаир, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носик Анатолий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носик Анатолий Макарович

Смерть
20.01.2019
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
д. Благовещенка
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