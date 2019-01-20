Носик (Колода) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1939
Дата смерти20.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1939
Отец: не указан
Мать: Колода Дарья Степановна
Рождение ребёнка
02.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носик Анатолий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2019
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
д. Благовещенка