Колода (Величко) Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти03.02.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Величко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1925
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Благовещенка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.08.1939
Дочь: Носик Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Ачаир, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
03.02.1988