Колода (Величко) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колода (Величко) Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

03.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Величко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1925

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Благовещенка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.08.1939

Дочь: Носик Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Ачаир, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
03.02.1988
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